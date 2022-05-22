БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гладкоствольное ружье Browning Auto-5 / Remington model 11

Гладкоствольное ружье Browning Auto-5 / Remington model 11

Гладкоствольное самозарядное ружье Browning Auto-5 Гладкоствольное самозарядное ружье Браунинг Ауто-5 Гладкоствольное самозарядное ружье Browning Auto-5 - полицейский вариант с магазином на 8 патронов, выпускавшийся в Бельгии для полиции Родезии Гладкоствольное самозарядное ружье Remington model 11 Browning Auto 5 (также Automatic 5 или A-5) — самозарядное ружьё, использующее энергию отдачи ствола при его длинном ходе для перезарядки, разработанное Джоном Браунингом в 1898 году.

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