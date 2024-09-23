Искра из трактора стала причиной крупного пожара в Оловяннинском районе

В Оловяннинском районе произошел крупный пожар, уничтоживший значительную часть поля и запасов сена. Причиной возгорания стала неосторожность местного жителя, который косил траву на тракторе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.
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