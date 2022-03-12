Светлана Миронова: «Сегодня у меня была безупречная лежка, чему я очень рада. Стоя немного не справилась с состоянием, потому что месяц не было стартов»

Биатлонистка Светлана Миронова оценила свой результат на Кубке России в Уфе, где она заняла седьмое место.

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