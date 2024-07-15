Иностранные банки скупают краткосрочные индийские облигации

Глобальные банки предпочитают облигации с короткими сроками погашения при покупке государственного долга Индии, используя возросшую ликвидность на фоне ограниченного предложения, сообщил глава подразделения fixed income Bank of America в Индии.
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