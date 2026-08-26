Владимир Бузаев: Сейм лишил граждан права судиться из-за памятников

Почему латвийские власти ночью убирали цветы бульдозером у памятника Освободителям? Как депутаты Сейма лишили граждан права обжаловать снос памятников в суде? Что ответил Комитет по правам человека ООН на требование остановить демонтаж монумента? И кто понесёт ответственность за уничтоженную историческую память Латвии? Вандализм под видом закона: ка.
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