НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROVIEW

65 подписчиков

Владимир Бузаев: Сейм лишил граждан права судиться из-за памятников

Поче­му лат­вий­ские вла­сти ночью уби­ра­ли цве­ты буль­до­зе­ром у памят­ни­ка Осво­бо­ди­те­лям? Как депу­та­ты Сей­ма лиши­ли граж­дан пра­ва обжа­ло­вать снос памят­ни­ков в суде? Что отве­тил Коми­тет по пра­вам чело­ве­ка ООН на тре­бо­ва­ние оста­но­вить демон­таж мону­мен­та? И кто поне­сёт ответ­ствен­ность за уни­что­жен­ную исто­ри­че­скую память Лат­вии? Вандализм под видом закона: ка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии