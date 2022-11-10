В Восточном военном округе были подведены итоги работ речных переправ, наведенных военнослужащими ВВО

Работа переправ значительно облегчает жизнь местных жителей, они могут посещать районные центры, медицинские учреждения, получать почту, и в случае необходимости, вызывать экстренные службы.
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