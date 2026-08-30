«Мы — набожная нация»: Лавров объяснил, почему Россию постоянно обманывают

Министр иностранных дел Сергей Лавров сослался на национальный менталитет, объясняя склонность России доверять партнерам, когда те системно ее обманывают.
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