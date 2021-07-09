Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Ишь ты забеспокоились..... Что свою поддельную продукцию сбывать в России запретят.... Ай-яй-яй.... Пейте сами свое ...ЕК выступает прот...
  • Галина
    А на фиг нам эти корабли?...Пустые лодочки что бы дети по реке пускали?..США передали РФ к...
  • Игорь Тихонов
    Интересно, а этот самый... словом, Мантуров, вообще когда-нибудь в магазинах бывает???Мантуров сообщил,...

В Китае произошла перестановка в рейтинге миллиардеров

Портал PRC.TODAY – Робин Цзэн Юйцюнь, основатель и председатель ведущего китайского производителя аккумуляторов для электромобилей CATL, впервые обогнал основателя Alibaba Джека Ма Юня и стал 25-м самым богатым человеком в мире, согласно Forbes.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх