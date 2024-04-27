Экс-мэр Сургута Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Комаровой

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Зарплата на этой должности не предусмотрена — бывший глава крупнейшего города Югры будет трудиться на общественных началах, рассказал URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии