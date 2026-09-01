Сын мигрантки грязными ногами бегал по сиденью в метро — толпа молчала, и только один возмутился, а в ответ: «Тебе какая разница?

Точка зрения Банальная поездка в московском метро превратилась в проверку общества на терпимость к откровенному хамству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зимняя сказка: но...
- Зимняя сказка: но...
- «Я главный кормил...
В интернете так куча криков:- "в морду дать надо, выгонять надо, сапогом по харе", а в вагоне даже никто не поддержал парня. Странно, все смелые в инете сидят? Или языком мести, не хозяйство вести.
Какая есть альтернатива у граждан , если их замечаниями приезжие пренебрегают? Полиция не примчится, если бы хватило одного фото с нарушением, для выдворения и лишения гражданства, они бы себя так не вели.
Ага,выстави и тут же прилетит 282 статья,за разжигание межнациональной ненависти!