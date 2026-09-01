Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сын мигрантки грязными ногами бегал по сиденью в метро — толпа молчала, и только один возмутился, а в ответ: «Тебе какая разница?

Сын мигрантки грязными ногами бегал по сиденью в метро — толпа молчала, и только один возмутился, а в ответ: «Тебе какая разница?

Точка зрения Банальная поездка в московском метро превратилась в проверку общества на терпимость к откровенному хамству.

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Сергей Алексеев

Какая есть альтернатива у граждан , если их замечаниями приезжие пренебрегают? Полиция не примчится, если бы хватило одного фото с нарушением, для выдворения и лишения гражданства, они бы себя так не вели.