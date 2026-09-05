В Боливии при взрыве на военном объекте погибли 2 человека, 59 пострадали

В боливийском городе Виача прогремел взрыв на территории центра обслуживания военной техники. В результате ЧП погибли как минимум два человека, ещё 59 получили ранения, сообщает телеканал Unitel со ссылкой на местную полицию.
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