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Аргументы и Факты

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В Боливии при взрыве на военном объекте погибли 2 человека, 59 пострадали

В Боливии при взрыве на военном объекте погибли 2 человека, 59 пострадали

В боливийском городе Виача прогремел взрыв на территории центра обслуживания военной техники. В результате ЧП погибли как минимум два человека, ещё 59 получили ранения, сообщает телеканал Unitel со ссылкой на местную полицию.

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