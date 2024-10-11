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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У защитника «Юты» 3 блока, 2 перехвата, 2 потери и «минус 1» за 24:59

Защитник помог «Юте» одержать вторую победу в двух матчах в сезоне НХЛ. Изначально он был указан автором второй шайбы команды, но затем ее переписали на Барретта Хэйтона, а Сергачеву досталась передача.

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