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В Сейме Литвы поддержали отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия, желая стать чёрной вороной

В Сейме Литвы поддержали отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия, желая стать чёрной вороной

В Литве комитет местного парламента по праву и правопорядку поддержал идею об исключении из Конституции положения о запрете на размещение в стране ядерного оружия.

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