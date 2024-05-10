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Быков о «России 25»: «Брать игроков только из СКА кажется странным. Нас отстранили, приходится работать на перспективу»

Команда под руководством Романа Ротенберга проводит матчи в рамках Лига Ставок Большого тура. Большая часть игроков «России 25» представляет СКА из Санкт-Петербурга.

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