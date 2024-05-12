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Царьград

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Удар по многоэтажке в Белгороде: куда целились, обрушение крыши, пострадавшие

Удар по многоэтажке в Белгороде: куда целились, обрушение крыши, пострадавшие

Украинские боевики нанесли очередной удар по территории России. Атаке подвергся Белгород.Около полудня по московскому времени губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в результате обстрела со стороны ВСУ произошло обрушение подъезда многоквартирного жилого дома на Харьковской горе.

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