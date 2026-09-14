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Царьград

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Лихачев: Росатом начнет работы на новых блоках АЭС в 2028-2029

Лихачев: Росатом начнет работы на новых блоках АЭС в 2028-2029

Росатом запустит пусконаладочные работы на пятом и шестом блоках АЭС "Куданкулам" в Индии в 2028-2029 годах.

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