Лихачев: Росатом начнет работы на новых блоках АЭС в 2028-2029

Росатом запустит пусконаладочные работы на пятом и шестом блоках АЭС "Куданкулам" в Индии в 2028-2029 годах.
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