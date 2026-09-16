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Царьград

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Зеленский заговорил о проигрыше Украины. Но радоваться не стоит. Царёв предупредил: "Это очень плохо"

Зеленский заговорил о проигрыше Украины. Но радоваться не стоит. Царёв предупредил: "Это очень плохо"

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что военная победа над Россией невозможна и заявил, что шансов на неё не было с самого начала.

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