Визит Путина в Китай: Запад получил сигналы и от русских, и от китайцев

Восток - дело тонкое… Но если речь идёт о переделе мира, то прочитать сигналы будет нетрудно. Вот и двухдневный государственный визит Путина в Китай стал полем для размышлений, которое теперь будут вспахивать западные оппоненты.
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