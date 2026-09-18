В Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный юбилею Дмитрия Шостаковича

Cолистом выступит победитель многочисленных международных конкурсов, пианист Александр Ключко. предоставлено Пресс-службой24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича.
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