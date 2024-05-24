В ход пошла хитрость: командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ

ВСУ стали испытывать острую нехватку солдат на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли различные хитрости — в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов, рассказал РИА Новости командир роты ВС РФ с позывным Пират.
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