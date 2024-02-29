Власти Литвы запретили высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

Вступает в силу запрет литовских властей на посадку и высадку пассажиров из поездов, следующих через территорию республики в Калининградскую область, что закроет еще один путь въезда и выезда из ЕС для россиян .
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