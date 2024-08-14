Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tolip
    Свинячие глазаСоветник главы Оф...
  • человек Дубов
    Брехня всёпропальнаяОчередная демонст...
  • Eduard
    В Эстонии собираются тоже завод открыть дронов,догадайтест для чего(кого)!Очередная демонст...
Переворот в Бангладеш. Займется ли кто-нибудь несчастным государством на берегу

Переворот в Бангладеш. Займется ли кто-нибудь несчастным государством на берегу Бенгальского залива Государство Бангладеш в России известно довольно слабо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Забудьте уже про этот кредит и перестаньте цыганам что-то строить, это не окупится никогда, ещё и виноватыми оккупантами останетесь навсегда. Достаточно взглянуть на бывшие советские республики, которые просрали весь технический потенциал, доставшийся в наследство от империи. Эти загорелые ромалэ ещё хуже, поскольку их развитием вообще никто и никогда не занимался, просто первозданные маугли.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх