Переворот в Бангладеш. Займется ли кто-нибудь несчастным государством на берегу

Модест

Забудьте уже про этот кредит и перестаньте цыганам что-то строить, это не окупится никогда, ещё и виноватыми оккупантами останетесь навсегда. Достаточно взглянуть на бывшие советские республики, которые просрали весь технический потенциал, доставшийся в наследство от империи. Эти загорелые ромалэ ещё хуже, поскольку их развитием вообще никто и никогда не занимался, просто первозданные маугли.