Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    Ждём продолжения. Только про сетевым продмагам проидите. Там минимум с десяток чисто украинских владельцев. проживающ...5 миллиардов за К...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Пока Одесса не наша , там нет наших людейБились изо всех с...
  • Елена Бреслова
    Вагнеровцам слава!🎖️👍Они заслужили без...

5 миллиардов за Коломойского

5 миллиардов за Коломойского

Российский суд взыскал в доход государства активы олигарха-укронациста Бени Коломойского — недвижимость в Москве, 500 земельных участков в России на ₽6 млрд и стоимость долей в компаниях на ₽5,1 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
В этом вся соль.
Ответить
3 час.
Tania Еременко
А раньше слабО было это сделать - проценты , поди, Бене отчисляли...)))(((
Ответить
1 час.
Ратник Ратник
Ждём продолжения. Только про сетевым продмагам проидите. Там минимум с десяток чисто украинских владельцев. проживающих ЗА ПРЕДЕДАМИ России, своё бабло с нас стригут. И НИКТО НЕ ВИДИТ и НЕ ЗНАЕТ. Как с мигрантским беспределом - откати и лети. Главное, забашлять нужному слуге народа или правокараульщику не забудь...
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх