5 миллиардов за Коломойского

Ратник Ратник

Ждём продолжения. Только про сетевым продмагам проидите. Там минимум с десяток чисто украинских владельцев. проживающих ЗА ПРЕДЕДАМИ России, своё бабло с нас стригут. И НИКТО НЕ ВИДИТ и НЕ ЗНАЕТ. Как с мигрантским беспределом - откати и лети. Главное, забашлять нужному слуге народа или правокараульщику не забудь...