Российский суд взыскал в доход государства активы олигарха-укронациста Бени Коломойского — недвижимость в Москве, 500 земельных участков в России на ₽6 млрд и стоимость долей в компаниях на ₽5,1 млрд.
5 миллиардов за Коломойского
Комментарии
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карюкалов вячеслав
В этом вся соль.
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3 час.
Tania Еременко
А раньше слабО было это сделать - проценты , поди, Бене отчисляли...)))(((
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1 час.
Ратник Ратник
Ждём продолжения. Только про сетевым продмагам проидите. Там минимум с десяток чисто украинских владельцев. проживающих ЗА ПРЕДЕДАМИ России, своё бабло с нас стригут. И НИКТО НЕ ВИДИТ и НЕ ЗНАЕТ. Как с мигрантским беспределом - откати и лети. Главное, забашлять нужному слуге народа или правокараульщику не забудь...
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30 мин.
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