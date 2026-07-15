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«Качественный скачок»: испытания самоходного миномёта AMPV MTMS

«Качественный скачок»: испытания самоходного миномёта AMPV MTMS

Армия США проводит испытания AMPV MTMS («модульная башенная миномётная система»), который представляет собой самоходный миномёт, созданный на базе новейшей гусеничной бронированной платформы AMPV от концерна BAE Systems и оснащённый дистанционно управляемым башенным 120-мм комплексом NEMO от финской компани.

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