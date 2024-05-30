Завербованные ГУР крымчане готовили теракты на железной дороге

Татьяна Ермолова

Что значит завербованы? Просто притаившиеся тихушники! Зарабатывали или получали пенсии и пособия в РФ, пользовались благами, а сами гадили и гадили? Предлагаю таких "завербованых" лишать российского гражданства, лишать собственности в РФ, и отправлять к зелебобе, они там сейчас необходимы, как мясо! Не понимают хорошего к ним отношения, гнать ссанными тряпками, не жалея ни их семьи, ни их детей!