Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсионно-террористических актов на железной дороге в Крыму, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Завербованные ГУР крымчане готовили теракты на железной дороге
Комментарии
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Татьяна Ермолова
Что значит завербованы? Просто притаившиеся тихушники! Зарабатывали или получали пенсии и пособия в РФ, пользовались благами, а сами гадили и гадили? Предлагаю таких "завербованых" лишать российского гражданства, лишать собственности в РФ, и отправлять к зелебобе, они там сейчас необходимы, как мясо! Не понимают хорошего к ним отношения, гнать ссанными тряпками, не жалея ни их семьи, ни их детей!
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18 час.
Федор Родников
Отстреливать пора,а не сажать на шею налогоплательщикам.
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17 час.
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