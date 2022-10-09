Причины почему гель лак отходит от кончиков ногтей. Почему на ногтях появляются сколы

Причины, по которым гель-лак покрывается сколами, могут зависеть как от мастера, так и от клиента. На стойкость покрытия влияют правильная подготовка ногтей, выбор качественного материала, соблюдение некоторых правил после маникюра и многое другое.
Причины, по которым гель-лак покрывается сколами, могут зависеть как от мастера, так и от клиента. На стойкость покрытия влияют правильная подготовка ногтей, выбор качественного материала, соблюдение некоторых правил после маникюра и многое другое.
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