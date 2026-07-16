Эксперт Гершкович объяснил, как распознать проблемную новостройку до покупки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Отсутствие у девелопера завершенных проектов, неудачное расположение жилого комплекса, давление со стороны менеджеров и медленные темпы строительства могут стать поводом отказаться от покупки квартиры.
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