Русская весна

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ФСБ назвала имена украинцев — палачей мирных жителей в Великую Отечественную (ДОКУМЕНТЫ)

ФСБ назвала имена украинцев — палачей мирных жителей в Великую Отечественную (ДОКУМЕНТЫ)

Среди карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины, следует из документов, рассекреченных региональным управлением ФСБ в рамках проекта «Без срока давности».

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Почему до сих пор это было засекречено или у кого-то задница замарана , это должно быть давно все раскрыто все моменты второй мировой.

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