Наш потерянный мир

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Кормухина и Белов выступили перед участниками спецоперации в госпитале Наро-Фоминска

Кормухина и Белов выступили перед участниками спецоперации в госпитале Наро-Фоминска

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов посетили участников специальной военной операции по защите Донбасса, которые проходят лечение в филиале Военного клинического госпиталя в Наро-Фомиснке.

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