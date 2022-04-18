Кормухина и Белов выступили перед участниками спецоперации в госпитале Наро-Фоминска

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов посетили участников специальной военной операции по защите Донбасса, которые проходят лечение в филиале Военного клинического госпиталя в Наро-Фомиснке.
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов посетили участников специальной военной операции по защите Донбасса, которые проходят лечение в филиале Военного клинического госпиталя в Наро-Фомиснке.
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