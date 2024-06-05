Плотине ДнепроГЭСа грозит обрушение

Плотина ДнепроГЭС может выдержать ракетные удары, но разрушиться от украинской безалаберности. Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».