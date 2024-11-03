Эксперт рассказала о том, как сильно изменились наши дети за последние годы Ирэн ОрлонскаяАнтропологические исследования среди детского населения в нашей стране свидетельствуют о том, что в последнее время происходят изменения, которые не всегда имеют положительный характер.