Эксперт рассказала о том, как сильно изменились наши дети за последние годы Ирэн ОрлонскаяАнтропологические исследования среди детского населения в нашей стране свидетельствуют о том, что в последнее время происходят изменения, которые не всегда имеют положительный характер.
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