Политнавигатор Немецкая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступает за немедленное прекращение огня на Украине, прекращение поставок оружия и переговоры Москвы и Киева при поддержке США.
«Союз Сары Вагенкнехт»: Путин военный преступник, но Украину вооружать не надо
Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
ZZZ- Это весь Западный Звериный Зоопарк; - фашистские преступники, ублюдки и выродки наследники фашистского ГИТЛЕРОВСКОГО режима. Это нацистский народ фашистские преступники уничтожили 27 миллионов советских людей. Это вы нацистское Зверьё сжигало в крематориях людей, растравливали без суда и следствия. Вы фашистская мразь, что забыли сколько раз лезли в РОССИЙСКИЕ территории. Будьте Вы звериные твари прокляты.
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1 час.
лп
людмила пийгли
Жалко, что их сразу не добили
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49 мин.
лл
лина любимцева
Мохамед Али и есть мохамедали... Ни ума, ни фантазии... Засранка. Кто ее запусти в Сюз Сары?
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33 мин.
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