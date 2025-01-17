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«Союз Сары Вагенкнехт»: Путин военный преступник, но Украину вооружать не надо

«Союз Сары Вагенкнехт»: Путин военный преступник, но Украину вооружать не надо

Политнавигатор Немецкая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступает за немедленное прекращение огня на Украине, прекращение поставок оружия и переговоры Москвы и Киева при поддержке США.

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Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
ZZZ- Это  весь  Западный  Звериный  Зоопарк; -  фашистские  преступники,  ублюдки  и  выродки  наследники  фашистского  ГИТЛЕРОВСКОГО  режима.  Это нацистский  народ  фашистские  преступники  уничтожили  27  миллионов  советских  людей.  Это  вы нацистское  Зверьё   сжигало  в  крематориях  людей,  растравливали  без  суда  и  следствия.  Вы  фашистская  мразь,  что  забыли  сколько  раз  лезли  в  РОССИЙСКИЕ  территории.  Будьте  Вы  звериные  твари  прокляты.
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1 час.
лп
людмила пийгли
Жалко, что их сразу не добили
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49 мин.
лл
лина любимцева
Мохамед Али и есть мохамедали... Ни ума, ни фантазии... Засранка. Кто ее запусти в Сюз Сары?
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