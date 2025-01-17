НИКОЛА ЧИРКОВ

ZZZ- Это весь Западный Звериный Зоопарк; - фашистские преступники, ублюдки и выродки наследники фашистского ГИТЛЕРОВСКОГО режима. Это нацистский народ фашистские преступники уничтожили 27 миллионов советских людей. Это вы нацистское Зверьё сжигало в крематориях людей, растравливали без суда и следствия. Вы фашистская мразь, что забыли сколько раз лезли в РОССИЙСКИЕ территории. Будьте Вы звериные твари прокляты.