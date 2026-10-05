ФСБ: агента Киева осудили на 23 года за диверсию на НПЗ в Самарской области

Жителя Самары, который по заданию военной разведки Украины в 2023 году совершил диверсию на территории нефтезавода, осудили на 23 года.
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