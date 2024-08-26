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Освобождение Желанного: российские военные рассказали о боях за поселок в ДНР

Освобождение Желанного: российские военные рассказали о боях за поселок в ДНР

Российские военные рассказали об освобождении очередного населенного пункта в ДНР. В ходе боев за поселок Желанное на покровском направлении было уничтожено большое количество военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, БМП и бронетранспортеры западного производства.

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