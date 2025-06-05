Акула фон дер Ляйен: почему гинеколог возомнила себя «королевой Европы» и хочет войны с Россией

Урсула фон дер Ляйен REUTERS Завтра Европейский суд вынесет решение по делу «королевы ЕС» Урсулы фон дер Ляйен, которая в начале пандемии через мессенджер договорилась с главой компанией Pfizer о поставках вакцин от коронавируса на €35 млрд.