Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Карюкалов
    Хорошо,что иностранцев не берут в плен.Их делают хорошими.«Русские — одни и...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Меньше ля-ля-ля и больше дела. Договариваются только с сильными, способными реализовать любой сценарий в любой точке ...Последствия удара...
  • Александра Савина
    Полностью с вами согласна, хоть они и относятся к РОССИИ, но видно воспитаны с ненавистью к русским и к героям РОССИИ«Вы серьезно? За ...

Акула фон дер Ляйен: почему гинеколог возомнила себя «королевой Европы» и хочет войны с Россией

Акула фон дер Ляйен: почему гинеколог возомнила себя «королевой Европы» и хочет войны с Россией

Урсула фон дер Ляйен REUTERS Завтра Европейский суд вынесет решение по делу «королевы ЕС» Урсулы фон дер Ляйен, которая в начале пандемии через мессенджер договорилась с главой компанией Pfizer о поставках вакцин от коронавируса на €35 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх