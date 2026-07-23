Сводки СВО, 22 июля, главное: Наши бомбардировщики захлопнули крышку Оскольского «котла»

Юрий Ильинов

Мнимое импортозамещение: ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» стал уголовным В Самаре суд рассмотрит ходатайство защиты трёх руководителей компании «СПЗ-4», обвиняемых по делу о гособоронзаказе. Следствие считает, что вместо российских комплектующих для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» были поставлены китайские аналоги, а ущерб государству превысил сотни миллионов рублей. Самарский районный суд приступит к рассмотрению ходатайства адвокатов руководителей ООО «СПЗ-4» об изменении меры пресечения. Защита добивается освобождения генерального директора Дениса Котова, директора по развитию Виталия Злобина и коммерческого директора Юрия Журбы. Все трое находятся в следственном изоляторе с 14 мая нынешнего года. Следствие считает, что обвиняемые могут препятствовать расследованию и воздействовать на свидетелей. В чём обвиняют руководителей оборонного предприятия Следственное управление СК России по Самарской области расследует уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям. Фигурантам вменяются: мошенничество в особо крупном размере; злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа; нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу; другие преступления, связанные с исполнением оборонных контрактов. Следователи полагают, что действия обвиняемых нанесли серьёзный ущерб государственным интересам, сообщил информационный портал Eadaily. По версии правоохранительных органов, компания «СПЗ-4» поставила на ПАО «Пролетарский завод» подшипники китайского производства. При этом продукция была оформлена как изделия собственного изготовления. Именно эти комплектующие предназначались для установки на аэрофинишер тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Эта система обеспечивает торможение палубных самолётов после посадки. По данным следствия, ущерб только по одному государственному контракту превысил 300 млн рублей. Следствие не исключает появления новых эпизодов Правоохранительные органы считают расследование незавершённым. В материалах уголовного дела могут появиться дополнительные эпизоды, связанные с предполагаемыми поставками контрафактной продукции по государственным оборонным контрактам. По предварительным оценкам следствия, общий размер возможного ущерба способен превысить один миллиард рублей. Кроме того, по информации следствия: подозреваемые якобы готовились покинуть Россию вместе с семьями; во время обысков изъяли крупные суммы наличных денег; расследование проверяет сведения о возможном давлении на свидетелей. Окончательные выводы по этим обстоятельствам судом пока не сделаны. История «Адмирала Кузнецова» продолжается Судебное разбирательство развивается на фоне многолетней истории ремонта единственного российского авианесущего крейсера. Летом 2025 года обсуждались различные варианты дальнейшей судьбы корабля. Среди них назывались консервация и даже возможная утилизация. По различным оценкам, суммарные расходы на ремонт и содержание корабля приблизились к 100 млрд рублей. Согласно последним данным, «Адмирал Кузнецов» продолжает находиться в Мурманске без выхода в море. Суду предстоит определить, имеются ли основания для смягчения меры пресечения обвиняемым, тогда как расследование уголовного дела продолжается.