Владимир Колокольцев принял решение представить к государственным наградам полицейских, которые спасли из пожара семейную пару

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение представить к государственным наградам сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Колпашевскому району Томской области старшего сержанта полиции Дмитрия Легаева и сержанта полиции Дениса Печкина, которые спасли из пожара семейную пару», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.