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Пятый канал

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Российские военные получили за месяц более десяти тысяч единиц техники получили

Российские военные получили за месяц более десяти тысяч единиц техники получили

Более десяти тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники поступили в российские войска в сентябре.

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