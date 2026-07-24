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Whirlpool перенесла публикацию отчетности за II квартал 2026 года на 3 августа

Whirlpool перенесла публикацию отчетности за II квартал 2026 года на 3 августа

Крупнейший американский производитель бытовой техники Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) выпустил специальное корпоративное сообщение, информирующее инвесторов и биржевые площадки об изменении графика публикации финансовой отчетности за второй квартал 2026 года.

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