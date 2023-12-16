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Венгрия готова блокировать вступление Болгарии в Шенген из-за газа РФ

Венгрия готова блокировать вступление Болгарии в Шенген из-за газа РФ

Global look press/CHROMORANGE/Bilderbox Венгрия готова наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если страна не отменит решение о повышении тарифов на транзит российского газа, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

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