Россия атаковала несколько регионов Украины и отрезает ВСУ от снабжения. Под удар попали оружейные предприятия

Вооруженные силы (ВС) России поразили цели в нескольких регионах Украины в ночь на 27 июля. Под удар попали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.
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