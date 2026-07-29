Украина пытается вернуть запрет на участие России в олимпиадах

Национальный олимпийский комитет Украины инициировал процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.
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