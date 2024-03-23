Русский автомобиль: российский завод Volkswagen могут забрать у «Авилона», если к концу года на нем не начнут выпускать машины

Сергей Цыганов, автоэксперт и ведущий Telegram-канала «Русский автомобиль», сообщил о том, что у дилерского холдинга «Авилон» могут забрать российский завод Volkswagen (по документам предприятие принадлежит ООО «Арт-Финанс», которая ассоциирована с «Авилоном»), если на площадке не начнут выпускать автомобили до конца текущего года.