День гражданской обороны МЧС России отмечается среди жителей страны ежегодно 4 октября Юлия СкворцоваЕжегодно в Российской Федерацуии 4 октября проводится важное празднование – День гражданской обороны МЧС.
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