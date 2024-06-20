Старение — это неизбежный естественный процесс, с которым сталкивается каждый человек. С возрастом наше тело и внешность начинают меняться: кожа становится менее упругой, появляются морщины, седина и другие признаки увядания.
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