Эксперты назвали причины роста цен на автозапчасти

Увеличение стоимости автозапчастей на иностранные автомобили, которое сейчас наблюдается в РФ, произошло, в основном, по следующим двум причинам — ослабление курса рубля и ухудшение условий поставки запчастей на российский рынок.
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