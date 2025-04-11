Верховный суд признал право на компенсацию россиянам за спам-звонки

Вина банка в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за спам-звонки, сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.
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