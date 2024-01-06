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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Окленд (ATP). Шелтон начнет со второго круга, Шаповалов проведет первый матч с «Уимблдона»

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Окленде, который пройдет на следующей неделе. Бен Шелтон (1), Кэмерон Норри (2), Франсиско Серундоло (3) и Феликс Оже-Альяссим (4) начнут со второго круга.

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