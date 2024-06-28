Двум жителям Донского вынесен приговор за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

В Донском вынесен приговор 42-летнему и 33-летнему жителям Тульской области, обвиняемым в приобретении наркотиков без цели сбыта в значительном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
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