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Двум жителям Донского вынесен приговор за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

Двум жителям Донского вынесен приговор за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

В Донском вынесен приговор 42-летнему и 33-летнему жителям Тульской области, обвиняемым в приобретении наркотиков без цели сбыта в значительном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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