Пайщики жилищно-строительного кооператива «Остряково» встретились с первым заместителем прокурора Севастополя

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел выездной прием граждан – пайщиков жилищно-строительного кооператива «Остряково», в ходе которого рассмотрены вопросы завершения строительства 2-х многоквартирных домов по ул.
Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел выездной прием граждан – пайщиков жилищно-строительного кооператива «Остряково», в ходе которого рассмотрены вопросы завершения строительства 2-х многоквартирных домов по ул.
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