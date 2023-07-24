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Пайщики жилищно-строительного кооператива «Остряково» встретились с первым заместителем прокурора Севастополя

Пайщики жилищно-строительного кооператива «Остряково» встретились с первым заместителем прокурора Севастополя

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел выездной прием граждан – пайщиков жилищно-строительного кооператива «Остряково», в ходе которого рассмотрены вопросы завершения строительства 2-х многоквартирных домов по ул.

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